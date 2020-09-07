AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatının ziyaretleri

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkan Cumali Sabırlı, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çığda hayatını kaybeden yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Emirhan Kaymaz’ı mezarını ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Bahçesaray 7. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen mevcut başkan Cumali Sabırlı, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaretlere başladı. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini 4 Şubat 2020 tarihinde VanBahçesaray karayolunda düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Emirhan Kaymaz’ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler.



“Sündüz şehitlerine ziyaret”

Başkan Sabırlı ve yeni yönetim kurulu üyeleri daha sonra 27 yıl önce 18 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda yaşayan sivilleri hedef almış, 14'ü çocuk 24 kişiyi kurşuna dizilerek katledilen Sündüz Şehitliğini ziyaret ederek şehitlere dua ettiler.



“Kaymakam Muhammet Öztabak’a ziyaret”

Başkan Sabırlı ve yeni yönetim kurulu üyeleri son olarak ta ilçe Kaymakamı Muhammet Öztabak’ı makamında ziyaret ettiler. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretten memnun ayrılan Başkan Sabırlı, Kaymakam Muhammet Öztabak’ı ziyaret ettik. İlgi ve alakalarından ötürü kendilerine teşkilatım adına sonsuz teşekkürler ederim” dedi.

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