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Gevaş'ta bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

İHA

Gevaş'ta bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş içesine bağlı Selimye Mahallesi'nde meydana geldi. İki ineğin bataklığa batığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sirede olay yerine gitti. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonucu 2 inek, saplandığı bataklıktan kurtarılarak çobana teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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