Çaldıran'da tandır evi yangını

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Van'ın Çaldıran ilçesinde tandır evi ile kilerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Gülderen Mahallesinde meydana geldi. Tandır evi ile kilerin yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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