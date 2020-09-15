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HES koduyla sağlıklı yolculuk Van’da HES kodu olmayanlara bilet satılmıyor

İHA

HES koduyla sağlıklı yolculuk Van’da HES kodu olmayanlara bilet satılmıyor

Van'da HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayanlara, şehirlerarası yolculuk için bilet satışı yapılmıyor.
Kontrollü sosyal hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde, vatandaşın korona virüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını öğrenmeye yarayan HES kodu güven veriyor. Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde HES kodu olmayan yolculara bilet satılmıyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği yeni genelgeyle de şehirlerarası yolcu taşıyan firmalar, HES kodu olmadan bilet satmamaları konusunda uyarıldı. Genelgeye göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışı yapılması yasaklandı. HES kodu olmayan yolculara bilet satan firmalara da idari para cezası kesileceği belirtildi.
İHA muhabirine konuşan otobüs şirketi CEO’su İrem Bayram, son 3 aylık süreçte HES kodu olmayan yolculara bilet satmadıklarını belirtti. Bu sayede yolcuların ve araç personelinin sağlığını riske atmadıklarını ifade eden Bayram, “HES kodu yeni gündemimize geldi, ancak biz 3 aydır her yolcumuzdan HES kodu alıyorduk. HES kodsuz hiçbir yolcumuzun ulaşımını da sağlamıyorduk. HES kodu alabilenlerin sağlık açısından bir riskinin olmadığı belirtiyor. Sağlık Bakanlığı, yakını korona virüs hastasıysa HES kodu vermiyor. Bizler de bu grup yolcuyu, diğer yolcularımızın ve araç personelimizin sağlığını riske atmamak açısından ulaşımlarını sağlayamıyoruz. HES kodu almak oldukça kolay. Yolcularımız rahatlıkla hem mesaj hem edevlet hem de HES uygulamasından kodlarını alabiliyorlar. Alamayan yolcularımıza buraya geldiklerinde yardımcı oluyoruz. Bu işlem ise yaklaşık 2 dakika sürüyor" dedi.

“Kod olmadan yolcu taşıyamayız”
Gelen yolculara ilk olarak HES kodunun olup olmadığını sorduklarını dile getiren otobüs firması bilet satış sorumlusu Tuncay Güncan ise “Bir yolcunun HES kodunu alabilmesi için de SMS veya edevletten alabiliyor. SMS ile HES kodu almak daha kolay. Bunun için de HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılacak ve 2023’e SMS olarak atılıyor. Bu yöntemle anında kod geliyor. Buna karşılık biz de yolcumuzun biletini veriyoruz” diye konuştu.
Van’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine giden bir yolcu da, HES kodunu almadan seyahat edilmesine müsaade edilmediğini, kodun alımı için firma personelinin kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Vatandaş, HES kodu uygulaması sayesinde güvenli seyahat yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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