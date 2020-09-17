Elektrik kesilince izolasyonu ihlal ettiği için koyulduğu yurttan kaçtı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, ailesinde koronaviürüs vakası olan İ.P., izolasyon kuralını ihlal etmesi üzerine yerleştirildiği Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'ndan elektrik kesintisini sırasında kaçtı. Polis tarafından evinde yakalanan İ.P., ambulansla yeniden yurda getirildi.

Gevaş ilçesinde, aile üyelerinde koronavirüs teşhis edilmesi üzerine izolasyona alındığı evinden çıktığı saptanan İ.P., Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. İ.P., dün gece elektrik kesintisini fırsat bilip, yurttan kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine polise bilgi verildi. Polis ekipleri de İ.P.'yi Gevaş ilçesindeki evinde yakaladı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınan İ.P. ,güvenlik önlemleri altında yeniden yurda getirildi. 14 gün karantinada tutulacağı öğrenilen İ.P. hakkında adli işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-09-17 11:18:58



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