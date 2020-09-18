AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”

İHA

AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye’de bugüne kadar yaptığı reformlar, hizmetler ve icraatlarla milletin partisi haline gelen AK Parti’nin bu dönemde de Türkiye’nin dört bir tarafında yaptığı millet bahçeleri ve millet kıraathaneleriyle hizmetlerine yenilerini eklediğini söyledi.
Edremit Belediye Başkanlığı tarafından Kent Meydanı’nda restore edilen bina, millet kıraathanesi olarak hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaatleri arasında yer alan millet kıraathanesi projesi, ülkenin dört bir yanında hayata geçiyor. Edremit Belediye Başkanlığı tarafından hizmete açılan millet kıraathanesi de bölgede ilk olma özelliği nedeniyle vatandaşların ilgi odağı oldu.
Millet kıraathanesinin açılışına katılan Milletvekili Abdulahat Arvas, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak Edremit Millet Kıraathanesi’nin; etüt salonları, kapalı ve açık okuma alanları ile vatandaşların okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına imkân sağlayacağını söyledi. Arvas, “Bilgi evi olarak da nitelendirebileceğimiz bu çatı altında yaklaşık dört bin civarında birbirinden değerli eser bulunmaktadır. Eğitim sistemimizin olumsuz etkilendiği pandemi sürecinde özellikle internet erişimi konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için, Edremit Belediye Başkanlığı bu hizmet ile önemli bir fırsat sunmuştur. Türkiye’de bugüne kadar yaptığı reformlar, hizmetler ve icraatlar ile milletin partisi haline gelen AK Parti, bu dönemde Türkiye’nin dört bir tarafında yaptığı millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri ile hizmetlerine yenilerini ekliyor. AK Parti’li belediye başkanlarımızda önce millet, önce memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayret ile hizmet ediyor. Bu vesile ile alt ve üst yapı projeleri ile Edremit’te önemli hizmetler icra eden kıymetli Başkanımız İsmail Say’ı çalışmalarından dolayı bir kez daha kutluyor, millet kıraathanesinin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Edremit Millet Kıraathanesi haftanın yedi günü her yaştan vatandaşımıza hizmet verecektir”
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, Edremit Millet Kıraathanesi’nin toplumsal bir proje olduğunu söyleyerek, “Çok amaçlı olarak planlanmıştır. Burası belediyemiz imkanlarıyla dinlenebilen, kitap okunabilen, çayın, kahvenin içilebileceği bir mekân olarak tasarlanmıştır. Edremit Millet Kıraathanesi haftanın yedi günü her yaştan vatandaşımıza hizmet verecektir. İçinde etüt salonları, okuma alanları, internet, bilgisayar, rehberlik hizmeti, kafe gibi hizmetlerin yanı sıra kadın destek merkezi olarak da hizmet sunumu yapacaktır. Programımıza teşriflerinden dolayı Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’a teşekkür ediyor, bölgemizde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı ile millet kıraathanesinin faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Arvas’tan güven tazeleyen başkana ziyaret
Açılışın ardından AK Parti Edremit İlçe Başkanlığını ziyaret eden Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kongrede güven tazeleyen Başkan Sezer Bayramoğlu’nu tebrik etti. Yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Arvas, AK Parti’nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden bir olduğunu, bu aileye mensubiyetin çok çalışmayı gerektirdiğini söyledi. Teşkilattan gelen biri olarak teşkilatların çağıracağı bütün programlara katılacağını ifade eden Arvas, Edremit ilçe teşkilatına başarılar diledi.

“Canımız ve canlarımız için her birey birer sağlık elçisi olmalıdır”
Milletvekili Arvas, Edremit ilçe ziyareti programı kapsamında Belediye Başkanı İsmail Say ve İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu ile birlikte esnafı da ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Pandemi nedeniyle zor zamanlar yaşayan esnafı yalnız bırakmadıklarını ifade eden Arvas, “Hükümetimizin sağladığı imkanlarla iş yerlerine ve çalışanlara yardımcı olmaya çalıyoruz. Toplumun her kesiminin etkilendiği bu süreçte her sektörden ayrı ayrı aldığımız bilgileri ve edindiğimiz izlenimleri genel merkezimize ve bakanlarımıza iletiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacak, kısa süre içinde sağlığımıza ve refaha ulaşacağız. Ancak bu süre zarfında sosyal mesafe, maske ve temizlik hassasiyetimiz artarak devam etmeli, kurallara riayet edilmelidir. Canımız ve canlarımız için her birey birer sağlık elçisi olmalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gevaş'ta yakalanan 78 kaçak göçmenlerin çantasından 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gevaş'ta yakalanan 78 kaçak göçmenlerin çantasından 1 ...
Okul müdüründen anlamlı kampanya Kampanya kapsamında topladığı kırtasiye malzemelerini ev ev dolaşarak öğrencilere ulaştırdı
YEREL HABERLER Okul müdüründen anlamlı kampanya Kampanya kapsamında ...
Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye kurtardı
Çembere alınan Van’da korona virüs bulaş riskinin önüne geçiliyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Tedbirlerin faydasını göreceğiz”
YEREL HABERLER Çembere alınan Van’da korona virüs bulaş riskinin ...
Gürpınar Kaymakamı Kayabaşı hasat çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Gürpınar Kaymakamı Kayabaşı hasat çalışmalarını ...
Gevaş'ta beline sarılı 1 kilo eroin ile yakalandı
YEREL HABERLER Gevaş'ta beline sarılı 1 kilo eroin ile yakalandı
Akrabasının eşini darp ederek parasını alan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Akrabasının eşini darp ederek parasını alan 2 şüpheli ...
Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti
YEREL HABERLER Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti
Van Valisi'nden 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Van Valisi'nden 'koronavirüs' denetimi
Van Valisi Bilmez’den korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez’den korona virüs denetimi
Van'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi
YEREL HABERLER Van'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç ...
Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs ...
1. Güzellik Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER 1. Güzellik Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Vali Bilmez’den şehit aileleriyle gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den şehit aileleriyle gaziye Devlet Övünç ...
Bölgenin ilk ‘Millet Kıraathanesi’ hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bölgenin ilk ‘Millet Kıraathanesi’ hizmete açıldı
Başkan Vekili Aslan yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan yapımı devam eden parkta ...
Başkale’de korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Başkale’de korona virüs denetimleri
Kaymakam Aslan’dan dar gelirli ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan dar gelirli ailelere ziyaret
Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi, PCR test cihazına kavuştu PCR test cihazı ile günde 500 ile 600 arası test yapılacak
YEREL HABERLER Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi, PCR test ...
Erciş’te yollar BSK asfaltla kaplanıyor
YEREL HABERLER Erciş’te yollar BSK asfaltla kaplanıyor
Konut satış istatistikleri ağustos 2020 Hakkari 13 konutla satış sayısının düşük olduğu il oldu
YEREL HABERLER Konut satış istatistikleri ağustos 2020 Hakkari 13 ...
Vanlı turizmcilerin sevinci kısa sürdü İranlıların gelişine izin verilmeyecek Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez: “İran vatandaşının Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelişine müsaade vermemiz söz konusu değil”
YEREL HABERLER Vanlı turizmcilerin sevinci kısa sürdü İranlıların ...
Van Büyükşehir Çatak'ta 5 yeni köprü inşa ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Çatak'ta 5 yeni köprü inşa ediyor
Van’da Ahilik haftası VAN ESOB Başkanı Berge; “Esnaf bu şehrin kültürünün temel taşıdır”
YEREL HABERLER Van’da Ahilik haftası VAN ESOB Başkanı Berge; “Esnaf ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X