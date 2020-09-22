Gevaş'ta 6 kilo 705 gram metamfetamin ele geçirildi

VanBitlis karayolu üzeründe jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 6 kilo 705 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda durumunda şüphelinilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramda otomobilin torpido gözünde 4 kilo 831 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada yolculardan birinin çantasında 1 kilo 874 gram metamfetamin ele geçirilirken, her 2 olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

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