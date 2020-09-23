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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van OSB’de ‘Müteşebbis Heyeti Toplantısı’ yapıldı

İHA

Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 'Olağan Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı.

Van OSB’de ‘Müteşebbis Heyeti Toplantısı’ yapıldı

Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ‘Olağan Müteşebbis Heyeti Toplantısı’ yapıldı.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’nın başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve üyeler katıldı. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak yapılan toplantıda organize sanayi bölgesinin son üç aylık durum değerlendirmesi yapıldı. Pandemi sürecinde ve yeni normal süreçte üretimlerin il ve ülke ekonomisine katkısının değerlendirildiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “OSB genişleme alanında daha önce tahsisi yapılan sanayi parsellerindeki inşaat çalışmaları masaya yatırıldı. Üretime geçme aşamaları değerlendirildi. OSB’mizde üretim yapmak ve istihdam oluşturmak için arsa talebinde bulunan yatırımcıların arsa talepleri değerlendirildi. Yatırımları uygun görülen, arsa talepleri yerinde bulunulan talep sahiplerine sanayi parseli tahsisleri yapıldı. OSB’nin üretim kapasitesini artırmak ve OSB’yi cazibe merkezi haline getirmek için yapılacak çalışmalar müzakere edildi. Ortak akıl, müşavere ve istişare ruhu ön planda tutularak değerlendirmeler sonucunda genişleme alanı ile ilgili yeni bir yol haritası belirlendi. OSB’mizin son üç aylık bütçe yapısı, gelir gider durumu ve finansal tabloların analizi yapıldı. Rasyonel muhasebesel teknikleri ve şeffaf bütçe yapısı ile mali yapımız kıymetli heyet üyelerimiz tarafından takdir topladı. OSB Yönetim Kurulu olarak görev süremiz boyunca haktan, hukuktan, şeffaflıktan, adaletten ve hakkaniyetten ayrılmayacağımızı ve her üyemize karşı eşit mesafede duracağımızı, sanayicimizin ve halkımızın hak ve menfaatlerini her şartta ve ortamda koruyup kollayacağımızın herkesin bilmesinin gerekliliği deklare edildi. Katılımlarından dolayı ve bize güvenlerinden ötürü tüm değerli heyet üyelerimize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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