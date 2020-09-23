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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da üretilen silajlık mısırda ilk defa paketleme işlemi yapıldı

İHA

Van’da üretilen silajlık mısırda ilk defa paketleme işlemi yapıldı

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Köklü Mahallesi’nde yaklaşık 900 dekar alanda hasadı yapılan silajlık mısırın paketlenmesine başlandı.
Paketleme işlemi yapılan işletmede İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ile Van TKDK Başkanı Dr. İbrahim Başak incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Görentaş, “İlimiz, Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olup, bitkisel üretimin çoğunluğu da kaba yem üretimine yöneliktir. Özellikle süt sığırcılığı için önemli bir kaba yem bitkisi olan silaj mısırı, hasat edilmesinden sonra parçalanarak kışın uzun süre dayanabilen ve besin değeri yüksek olan önemli bir kaba yem bitkisidir. Silajlık mısırın paketlenmesi ile yemin kalitesinin ve besin değerinin korunması sağlanarak, uzun süre bozulmadan kullanımına imkan sağlamaktadır. Ayrıca her türlü iklim koşullarında saklama imkanı sağlar, işçilik maliyetleri düşük, depolama alanında tasarruf sağlar, nakliyesi de gayet kolay ve rahattır” dedi.

"Son yıllarda üretim alanları giderek artıyor"
Üretimi artırmak için yerelde değişik projelerle çiftçileri desteklediklerini belirten Görentaş, “Bakanlığımızın yem bitkileri üretimine vermiş olduğu destekler ile birlikte müdürlük olarak da yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde silajlık mısırın üretim alanında son bir yılda yüzde 100’e yakın bir artış sağladık. Üretim alanları giderek artıyor, buna dayalı olarak da paketleme makinesi ve tesisi ihtiyacı da artıyor. Önümüzdeki dönemde de üreticiyi projelerle destekleyerek hem üretim miktarının arttırılmasını hem de işleme ve paketleme tesislerinin kurulmasını planlıyoruz. Böylece üretilen ürünlerin bir kısmı iç piyasada kullanılacak, arz fazlası paketlenmiş ürünler de ülkemizin değişik illerine gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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