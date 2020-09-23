Başkale’de korona virüs denetimleri

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla korona virüs denetimi yapıldı.

Başkale ilçesinde korona virüsü denetimleri kapsamında Kaymakam Asım Solak’ın öncülüğünde zabıta, polis ve ilçe sağlık ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir denetim yapıldı. İlçe merkezinde bulunan esnaf ve iş yerlerini dolaşan Kaymakam Solak ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Helli, İlçe Sağlık Müdür Vekili Hakan Gelincik, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aşan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Solak, daha dikkatli olmaları, korona virüsle mücadele konusunda kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.

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