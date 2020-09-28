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Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama

DHA

Balkan üçüncüsü milli atlet Nevin'e, öğretmenlerinden alkışlı karşılama


Behçet DALMAZ-Safa ATMACA/VAN, (DHA) - Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olan Vanlı atlet Nevin İnce, eğitim gördüğü Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin idareci ve öğretmenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Okul yönetimi tarafından plaket ve altınla ödüllendirilen 16 yaşındaki İnce, kendisinden 12 yaş büyük sporcularla yarışıp, Balkan üçüncüsü geldiğini, bundan sonraki hedefinin olimpiyatlarda derece yapmak olduğunu söyledi.
Van'ın Edremit ilçesindeki Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi Nevin İnce, 1-2 Eylül tarihlerinde 32 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen U20 400 metre Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Altın madalya alan İnce, milli takıma seçilerek Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen katıldı. 13 ülkenin katıldığı yarışmada İnce, kadınlarda 400 metrede 55 ve 94'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü oldu. Bugüne kadar birçok madalya alan İnce, koleksiyonuna yeni madalya ekledi.
"ALKIŞLARLA KARŞILANDI"
Büyük başarı elde eden Nevin İnce, okulunda idareci ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı. Okulun önünde maskelerini takıp, sosyal mesafeye göre dizilen öğretmenler, milli sporcu İnce'yi okula gelişi sırasında alkışladı. Okulun kurucu müdürü Kenan Sevgin tarafından plaket ve altınla ödüllenderilen İnce, bundan sonraki hedefinin daha büyük başarılar olduğunu dile getirdi.
"HEDEFİM; 2024 OLİMPİYATLARINDA DERECE ALMAK"
Nevin İnce, "Romanya'nın Cluj kentinde yapılan Balkan Atletizm Şampiyonası'ndü üçüncü oldum. Bu başarıyı ülkeme, ilime ve okuluma kazandırdığım için çok mutluyum. Beni destekleyen Sayın Valim başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumun öğretmenleri beni çok güzel karşıladılar. Bu karşılama beni oldukça mutlu etti. Hedefim, 2024'te yapılacak olan olimpiyatlarda derece almak. İnşallah bu olimpiyatlarda herkese İstiklal Marşı'nı okuturum ve bayrağımı dalgalandırırım" dedi.
"NEVİN, ÜLKEMİZİ ONURLANDIRMIŞTIR"
Milli sporcu Nevin İnce ile gurur duyduklarını söyleyen Kenan Sevgin ise "Nevin kızımız küçük yaştan beri vermiş olduğu emeğinin karşılığını yavaş yavaş almaya başlıyor. Dikkat çeken en belirgin başarısı kendisinden yaşça büyük olanlarla yarışıp önce Türkiye birincisi, daha sonra Balkan üçüncüsü olması. Özelde Vanımızı, genelde de ülkemizi onurlandırmıştır. Kendisine başarılar diliyorum. Her daim onun yanında olacağız" diye konuştu.
"ÜSTÜN BAŞARISIYLA BİZİ GURURLANDIRDI"
Antrenör Sibel Abalı da öğrencisi Nevin'le gurur duyduklarını ifade ederek, "Gayet başarılı ve azimli bir kız çocuğumuz. Her zaman üstün başarılarıyla bizi gururlandırdı. En son katılmış olduğu müsabakada da üstün bir başarı elde ederek, ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Valimiz, il müdürümüz, okulun kurucu müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlara kızımı göndermek" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Nevin İnce ödülünü alırken
Öğretmen ve idarecileri, Nevin'in gelişini beklerken
Nevin'in alkışlarla karşılanması
Nevin'e plaket verilmesi
Kenan Sevgin, Nevin ile sohbet ederken
Nevin'in aldığı madalyalardan detaylar
Röportajlar
Nevin, madalyaların yanında poz verirken
Nevin İnce'nin şehir stadında antrenman yapması
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-09-28 10:14:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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