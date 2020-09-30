(Özel) Anaokulu öğrencilerinden anlamlı korona virüs mesajı Montessori Anaokulu öğrencileri çektikleri kısa filmle maske, sosyal mesafe ve hijyen mesajı verdi

Van’daki Montessori Anaokulu öğrencileri, çektikleri kısa filmle maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüne vurgu yaptı.

İpekyolu ilçesinde 7 yıldır hizmet veren Montessori Anaokulu, özellikle bahçesinde oluşturduğu ve 17 evcil hayvanın yer aldığı çiftlikle kısa sürede çocukların ilgi odağı haline geldi. Hayvanlarla iç içe eğitim gören minik çocuklar, korona virüsle mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçti. Kurum öğretmenleri öncülüğünde “Çabuk iyileş dünya” mesajı adı altında işaret diliyle dünyaya çağrıda bulunduklarını ifade eden kurum yetkilisi Dilan Çelik, “Yaşadığımız dünyada pandemiden dolayı üç temel ana kural var. Bizlerde çocuklarımızla birlikte herkesin kurallara uyması adına işaret diliyle mesaj verdik. Küçük çocuklarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen konusuna önceleri fazla özen göstermiyorlardı. Çünkü yaşadığımız pandemiyi daha anlayamamışlardı. Ama biz kurum olarak çocuklarımıza bunu oyun yoluyla ve diğer insanlarında anlayacağı bir tarzda verdik” dedi.

Çektikleri kısa filmi sosyal medya ağlarında paylaştıklarını aktaran Çelik, “Bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızdan ricamız; çocuklarımızın okullarından geri kalmaması adına sosyal mesafelere uyalım, lütfen maskelerimizi çıkartmayalım ve bu süreci çok güzel şekilde atlatalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.