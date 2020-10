Edremit Belediyesinden Esentepe Mahallesi’ne semt parkı

Van’ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi’ne semt parkı kazandırıldı.

Edremit Belediyesi, Van’ın en yeşil merkez ilçesi Edremit’e yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesi 5’nci etapta mahalle sakinlerinin zaman geçirebilecekleri bir alanın olmayışı üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatı ile ekipler harekete geçti. Fizibilite çalışmalarının tamamlanması ile birlikte toplamda 3 bin 200 metrekare alana sahip olan parkta; yeşil alanlar, kamelyalar, oturma grupları, çocuk oyun grupları ve fıtness grubu kazandırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla yapım çalışmaları tamamlanan semt parkının, ağaçlandırma işlemleri de kısa sürede gerçekleştirildi. Oturma grupları ve çocuk oyun gruplarının da tamamlanması ile birlikte park, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın katılımı ile hizmete açıldı.

Hizmete açılan parkı ziyaret eden Başkan İsmail Say, burada mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya geldi. Çocukların sevgi gösterisinde bulunduğu ziyarette mahalle sakinleri ise Başkan Say’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yer yer sohbetler gerçekleştiren Başkan Say, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken, mahalle sakinlerini ise parka sahip çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu. Parkın mahalleye hayırlı olmasını dileyen Başkan Say, vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve Esentepe Mahalle Muhtarı Servet Güleşçe’nin de bulunduğu park ziyaretinde Başkan İsmail Say, zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da çağrıda bulundu.

