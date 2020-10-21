Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi olarak belirlediği 3.7 büyüklüğündeki deprem, saat 11.31'de meydana geldi. Yerin, 23.85 kilometre derinliğinde olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmazken, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-10-21 11:56:43



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