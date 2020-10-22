Erciş'te yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere maske dağıtıldı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde, yüz yüze eğitim kapsamının genişletilmesiyle birlikte okula başlayan öğrencilere, maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin genişletilmesinin ardından okula başlayan öğrencilere yönelik Erciş Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü'nün organizasyonuyla etkinlik düzenlendi. Erciş Tenzile İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ve İlçe Sağlık Müdürü Bayram Mercimek katıldı. Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler anlatıldı. Daha sonra koronavirüse dikkat çekmek için öğrencilerin hazırladığı oratoryo sunuldu. Şiirlerin okunduğu etkinliğe veliler de katıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve protokol üyeleri, yaklaşık 1000 öğrenciye maske dağıttı. Maske kullanmanın önemini anlatan Mehmetbeyoğlu,"Ercişli vatandaşlarımıza, pandemi sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde göstermiş oldukları performans takdire şayandır. Diğer illerle kıyasladığımızda vaka sayımızın düşük olduğunu görmekteyiz. Bu farkındalık programını öncelikle Tenzile Anaokulu´ndan başlattık ve bundan sonra bütün okullarımızda devam ettirmek istiyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-10-22 17:02:39



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