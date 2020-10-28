Başkan Say’dan Mevlid Kandili mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Say’dan Mevlid Kandili mesajı

İHA

Başkan Say’dan Mevlid Kandili mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Say, mesajında, “Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eşdost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Kur’an ve sünnete daha sıkı sarılacağız”
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) ile ilgili yapılan çirkin saldırılara da tepki gösteren Başkan Say, Hazreti Peygambere ve O’nun şahsında 1,5 milyar Müslüman’ın mukaddesatına yapılan çirkin saldırının asla ve asla görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Batının, İslam’a ve mukaddesata saldırıyı fikir özgürlüğü olarak gösterdiğini dile getiren Başkan Say, “Sebep her ne olursa olsun bu ümmet İslam’ın aziz Peygamberine yapılan saldırılara asla sessiz kalmayacaktır ve herkese düşen ise bugünden tezi yok, Peygamberimizi daha fazla okumak, O’nun kutlu hayatını çocuklarımıza, nesillerimize anlatmaktır. Bizlere bıraktığı Kur’an ve sünnete daha bir sıkı sarılmaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş’te 29 Ekim kutlama programı çelenk sunumuyla başladı
YEREL HABERLER Erciş’te 29 Ekim kutlama programı çelenk sunumuyla ...
Van'da bir evde 732 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da bir evde 732 kilo uyuşturucu ele geçirildi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Van’da çuval çuval esrar ele geçirildi Jandarma ekipleri bir ikamette 732 kilo esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Van’da çuval çuval esrar ele geçirildi Jandarma ...
Saray ilçesinde yol ve asfalt çalışması
YEREL HABERLER Saray ilçesinde yol ve asfalt çalışması
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı
Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere etüt hizmeti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere etüt ...
Başkan Tanış’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı
Vali Bilmez’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Mevlid Kandili mesajı
Başkan Vekili Aslan’dan öğrencilere spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan öğrencilere spor malzemesi ...
Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele ...
Başkan Sabırlı’dan kongreye davet
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan kongreye davet
Başkan Berge’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Mevlid Kandili mesajı
Lüks otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Lüks otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi
Köyüne döndü, oluşturduğu bahçe ile Başkalelilere örnek oldu
YEREL HABERLER Köyüne döndü, oluşturduğu bahçe ile Başkalelilere ...
Başkan Sabırlı’dan ‘boykot’ çağrısına destek
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan ‘boykot’ çağrısına destek
(Özel) Kombi bakımında koruyucu elbise ve maske dönemi
YEREL HABERLER (Özel) Kombi bakımında koruyucu elbise ve maske ...
Başkan Aslan’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Mevlid Kandili mesajı
Sokakta çalışan çocuklara mont ve bot desteği
YEREL HABERLER Sokakta çalışan çocuklara mont ve bot desteği
VANTB'den bölge hayvancılığı için büyük hamle
YEREL HABERLER VANTB'den bölge hayvancılığı için büyük hamle
Tuşba’ya 4 milyon TL’lik meyvecilik projesi
YEREL HABERLER Tuşba’ya 4 milyon TL’lik meyvecilik projesi
Erciş’te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi
YEREL HABERLER Erciş’te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X