Başkan İlhan’dan Mevlid Kandili mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, mesajında, “Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)'in doğum yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde İslam düşmanları seslerini her zamankinden daha fazla yükseltmekte, başta Peygamber Efendimize, İslam’a ve Müslümanlara saldırmaktadır. Bunun en son örneğini geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un 'İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir' söylemiyle açıkça görmekteyiz. Oysa ki Peygamber Efendimiz, sadece İslam alemi için değil bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Bugün ırkçı emperyalizmin esareti altında kan ve gözyaşına boğulmuş insanlığın kurtuluşu ancak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV) rehberliği ile mümkün olacaktır. İslam ümmetinin evlatları olarak Macron gibi İslam düşmanlarına karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek İslam birliğini kurmak için daha fazla çalışmamız gerekmektedir. Cenabı Hakk'ın bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının kurtuluşa ermesi duasıyla, güçlünün değil haklının hakim olduğu bir dünyanın kurulması temennisiyle milletimizin ve İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili’ni kutluyor, bu müstesna gecenin İslam birliğinin kuruluşuna vesile olmasını diliyorum" dedi.

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