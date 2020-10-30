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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran Belediyesi 40 okulda onarım çalışması yaptı

İHA

Çaldıran Belediyesi 40 okulda onarım çalışması yaptı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Fen Işleri Müdürlüğünce 40 okulun bakım ve onarımını yaparak, öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağladı.
Belediye ekipleri, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim öğretim görmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, eğitime katkılarının devam edeceğini belirterek, “Öğrencilerimizin oyun oynayacakları ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda okul bahçelerinin istinat duvarlarını yenileyip, 8 okulun bahçesine ise 15 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Bu okullarımızın birçoğu mahalle okullarıdır. Böylelikle mahalledeki çocuklarda sokaklarda değil okul bahçelerinde oyunlarını oynayıp sportif faaliyetlerini yürütebilecekler. Okul bahçelerinde kilitli parke çalışmaları bittikten sonra bu alanlar çocukların sportif faaliyetlerini yürütebileceği materyaller ve çeşitli oyun araçları bırakacağız. Bunun yanı sıra 40 okulumuzun tadilat ve tamirat, boya ve badana işlerini de belediye ekiplerimizce yapıp geleceğimiz olan çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağladık. Biz aslında geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapmaktayız. Onlar için ne yapsak azdır, çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatlarıdır” dedi.

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