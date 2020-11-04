Kaçak avlanılan 4 kınalı kekliğe el konuldu

Van merkez Edremit ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde araziye terk edilen tuzaklama malzemesi ile 4 Kınalı Kekliğe el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte GölardıErek Dağı bölgesinde yapılan korumakontrol çalışmaları sırasında, arazide tespit edilen tuzaklama malzemesine ve 4 Kınalı Kekliğe el konulurken, arazide jandarma ile yapılan kontrollerde keklik ve tuzaklama malzemelerin kim yada kimler tarafından bırakıldı tespit edilemedi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, desteklerinden dolayı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler.

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