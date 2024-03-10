Van'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aşağı Mollahasan Mahallesi yakınlarında 27 DD 910 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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