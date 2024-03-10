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        Van'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Van'ın Özalp ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:01
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        Van'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Van'ın Özalp ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Aşağı Mollahasan Mahallesi yakınlarında 27 DD 910 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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