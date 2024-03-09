Van'da ramazan öncesi camiler temizlendi
Van Büyükşehir Belediyesi ramazan öncesi kentteki tüm camilere gül suyu sıktı, temizlik çalışması yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi ramazan öncesi kentteki tüm camilere gül suyu sıktı, temizlik çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazanın yaklaşmasıyla camilerde çalışma başlattı.
Ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmesi için kentteki tüm camileri ve abdesthane bölümlerini dezenfekte etti.
Ekipler, temizledikleri camilere gül suyu sıktı.
Temizlik çalışmalarının ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.
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