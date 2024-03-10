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        Van, Hakkari ve Bitlis'te 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:41
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        Van, Hakkari ve Bitlis'te 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da 3 günden bu yana aralıklarla devam eden kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 152 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 73 köy ve 118 mezra yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ve karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

        Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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