Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da, 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da, 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı.

        Van'da dün gece etkili olan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 37 mahalle ve 115 mezra olmak üzere 152 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı belirtildi. Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
        Akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?

        Benzer Haberler

        Van'da ramazan öncesi camiler temizlendi
        Van'da ramazan öncesi camiler temizlendi
        Van Büyükşehir Belediyesi yüzlerce çocuk ve genci spora kazandırdı
        Van Büyükşehir Belediyesi yüzlerce çocuk ve genci spora kazandırdı
        İpekyolu Belediyesinin kız basketbol takımları Türkiye yarı finallerine kat...
        İpekyolu Belediyesinin kız basketbol takımları Türkiye yarı finallerine kat...
        Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi
        Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi
        Van'da ramazan öncesi fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yapıldı
        Van'da ramazan öncesi fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yapıldı
        Van'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
        Van'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği