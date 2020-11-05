Erciş’te yetiştirilen lahana bölgenin ihtiyacını karşılıyor

Van’ın Erciş ilçesinde yetiştirilen lahana, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ihtiyacını karşılıyor.

Erciş ilçesinde her yıl mayıshaziran aylarında ekimi yapılan ve ekimkasım aylarında toplanmaya başlanan lahananın hasadına başlandı. Yüzlerce dönümlük arazilerde tarımı yapılan ve Ercişli çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan lahana ilçe pazarında 5 ile 10 TL’den alıcı bulurken, ilçe dışına da nakliyatı yapılıyor. Ağırlığı 10 ile 25 kilogram arasında olan lahana, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine tırlarla nakliyatı yapılarak talebi büyük oranda karşılıyor.

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