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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 2

İHA

Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van FK, Sivas Belediyespor'u ağırladı. Mücadeleyi 21 kazanan Sivas Belediyespor bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk
Hakemler: Berkan Çetin xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx
Vanspor FK: Bekir Demircan x, Rüştü Hanlı x, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Üzeyir Ergün dk. 71 x), Barış Gök x, Oktay Aydın x, Abdulkadir Özdemir xx, İlter Ayyıldız x (Sedat Cengiz dk. 46 x), Sedat Komi x (Yiğit Gökoğlan dk. 46 x), Cihan Halil x (Zafer Şensoy dk. 46 x), Utku Şen x (Yaser Yıldız dk. 63 x)
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xx, Uğur Mustafa Türk xx, Emre Şahin xx (Murat Akgül dk. 90+3 ?), Muhammet Mustafa Gundak xx, Eyyüp Öztep xx (Şevki Çınar dk. 56 x), Mehmet Fatih Ayık xx (Ozan Kılıçoğlu dk. 72 x), Cumhur Yılmaztürk xx, Fatih Çolak xx
Goller: Eyyüp Öztep (dk. 40), Ozan Kılıçoğlu (dk. 90) (Sivas Belediyespor), Abdulkadir Özdemir (dk. 54) (Vanspor)
Sarı kartlar: Barış Gök, Sedat Cengiz (Vanspor), Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak (Sivas Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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