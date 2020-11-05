Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van FK, Sivas Belediyespor'u ağırladı. Mücadeleyi 21 kazanan Sivas Belediyespor bir üst tura yükseldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Berkan Çetin xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx
Vanspor FK: Bekir Demircan x, Rüştü Hanlı x, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Üzeyir Ergün dk. 71 x), Barış Gök x, Oktay Aydın x, Abdulkadir Özdemir xx, İlter Ayyıldız x (Sedat Cengiz dk. 46 x), Sedat Komi x (Yiğit Gökoğlan dk. 46 x), Cihan Halil x (Zafer Şensoy dk. 46 x), Utku Şen x (Yaser Yıldız dk. 63 x)
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xx, Uğur Mustafa Türk xx, Emre Şahin xx (Murat Akgül dk. 90+3 ?), Muhammet Mustafa Gundak xx, Eyyüp Öztep xx (Şevki Çınar dk. 56 x), Mehmet Fatih Ayık xx (Ozan Kılıçoğlu dk. 72 x), Cumhur Yılmaztürk xx, Fatih Çolak xx
Goller: Eyyüp Öztep (dk. 40), Ozan Kılıçoğlu (dk. 90) (Sivas Belediyespor), Abdulkadir Özdemir (dk. 54) (Vanspor)
Sarı kartlar: Barış Gök, Sedat Cengiz (Vanspor), Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak (Sivas Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.