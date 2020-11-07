Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı ligde doludizgin

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 4. karşılaşmasında sahasında Mardin Kadın Voleybol Takımını 30'lık net skorla mağlup ederek ligde 4’te 4 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yoluna namağlup olarak devam ediyor. Kırmızı siyahlılar sezonun 4. hafta müsabakalarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı spor salonunda Mardin temsilcisi Mardin Kadın Voleybol Takımını ağırladı. Aldığı üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya tam moralli çıkan Vanlı kızlar, ilk seti 258 kazandı. İkinci sette de rakibine çok az şans tanıyan konuk ekip 2512’lik ikinci setle durumu 20 yaptı. 3. sette daha rahat bir oyun sergileyen Van ekibi 3. seti de 2517 kazanarak 3 puanı 30'la kazandı. Ligde maç fazlasıyla puanını 12'ye çıkartan ve liderliğini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Şırnak temsilcisi Silopi Belediye Gençlik Kadın Voleybol takımına konuk olacak.

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