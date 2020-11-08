Vali Bilmez’in eşinden 122 yaşındaki nineye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile birlikte 122 yaşındaki Emine Baytar’ı evinde ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, aile ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Meral Bilmez ve beraberindekiler son olarak Edremit ilçesine bağlı Andaç Mahallesi’nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar’ı evinde ziyaret etti.

Emine ninenin oğlu ve gelini tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindekiler, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek Emine ninenin sağlığı ve ailesinin durumu hakkında bilgi aldı.

Baytar ailesi ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.

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