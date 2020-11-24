Başkan Akman’dan Öğretmenler Günü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 24 Kasın Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, “Eğitimin; çağdaş dünyayla bütünleşme sürecini hızlandıran, yaşam kalitesini artıran ve uygarlık yarışında toplumlara güç katan en önemli ve etkili araçtır. Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Bu etkenin öznesi olan öğretmenlerin ise tarih boyunca, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, sevginin, barışın öncüleri, topluma yol gösteren önder ve örnek insanlar oldular. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak; eğitim sistemimizi geliştirmekle ve eğitim kalitesini yükseltmekle mümkün olacaktır” dedi.



“Öğretmenlik, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir”

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu ve Türkiye’nin birçok değişik bölgesinde görev yaptığını dile getiren Başkan Akman, “Öğretmenlik; sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Öğretmenliğin bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın olup; sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Öğretmenlerimizin her devirde yaşadıkları toplumun yol göstericisi, millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadırlar. Şüphesiz ki ülkemiz; bu eğitim kahramanlarının ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, milli kültür ve tarihimize bağlı yetişmeleri gerektiğini kaydeden Başkan Akman, “İnsan yetiştirmeyi, aynı zamanda bir medeniyet inşasından farksız gören şuurla bizlere ve yarının sahiplerine daha güzel bir geleceğin kapılarını aralatacak yegâne anahtar öğretmenlerimizin elindedir. Bu duygu ve düşüncelerle eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

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