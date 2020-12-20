Marangoz atölyesinde yangın

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Van’ın Edremit ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Süphan Mahallesi Taner Sokak üzerindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Salih Benek’e ait atölyede gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, büyük hasara yol açtı.

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