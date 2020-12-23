Van basınından Rektör Şevli’ye ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Basın İlan Kurumu Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Van Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'i makamında kabul etti.

Kurumlar arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi konularının konuşulduğu ziyarette Rektör Şevli; nazik ziyaretlerinden dolayı Uluçamlıbel ve Sevinç’e teşekkür ederek, kurum olarak basına her zaman destekte bulunacaklarını ifade etti.

Uluçamlıbel ve Sevinç’in, Prof. Dr. Şevli’ye Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından basılan kitap setini hediye etmeleri ve fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

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