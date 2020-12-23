Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi dün geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı kapanan 372 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması yapıyor. Kar yağışının geceden bu yana belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler; zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda kalan araçları da iş makinelerinin yardımıyla saplandığı yerlerden kurtardı.

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