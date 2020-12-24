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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akman’dan ‘Yapılandırma’ çağrısı

İHA

Başkan Akman’dan ‘Yapılandırma’ çağrısı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yürürlüğe giren ‘7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ ile mükelleflere tahakkuk edilmiş tüm borçlarını faizsiz olarak 18 taksite kadar yapılandırarak ödeme imkanı sağladığını belirterek, “Vatandaşlarımız büyük bir imkan sağlayan bu yasada faydalanmaları için işlemlerini son güne bırakmayarak gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.
Emlak, çevre temizliği, ilan, reklam vergisi ile idari para cezaları ve diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerekiyor. 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren ‘7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’ ile 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kesinleşmiş borçlarını kapsayan yapılandırmada; peşin ödeme ile 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

“Bu fırsatı kaçırmayın”
Yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Korona virüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına belediyede gerekli önlemleri aldıklarını da kaydeden Başkan Akman; vatandaşların, veznelerde kalabalık oluşturmaması için yeni hizmet binasında sıra alarak sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen nezih bir ortamda konforlu hizmet aldıklarını kaydetti.
Tuşbalıları vergilerini ödemeye davet eden Başkan Akman, “Henüz vergilerini ödemeyen vatandaşlarımızı da vergilerini ödemeye davet ediyorum. Bu kapsamda hemşehrilerimiz, en geç 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapılandırmalarını yapabilirler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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