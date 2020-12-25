Van'daki şeker fabrikasında 32 yılın üretim rekoru



Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde 617 kişinin istihdam edildiği şeker fabrikasında 32 yıllık tarihinde ilk kez 220 bin ton pancar işlenecek. Erciş Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yusuf Gocuklu, "Bu yıl işlenecek pancar miktarı 220 bin tondur. Fabrikamız 1988 yılında işletmeye açılmıştır. Kuruluşundan bu yana rekor üretim bu yıl gerçekleştirilecektir" dedi.

Erciş´te toplam 2 bin 334 dönüm alana kurulan şeker fabrikası, Van ile Bitlis´te şeker pancarı üreten köylülere can suyu olmaya devam ediyor. 1988 yılında işletmeye açılan 617 kişinin çalıştığı Erciş Şeker Fabrikası´nın Genel Müdürü Yusuf Gocuklu, 2020 yılında rekor üretime hazırlandıklarını söyledi. Ham madde temini için Van ve Bitlis'te şeker pancarı tarımı yapıldığını da anlatan Gocuklu, "Fabrikamıza bağlı, Erciş, Ahlat ve Van da 3 ziraat bölge şefliğimiz bulunuyor. Burada üretilen pancarları, alım merkezinden temin ediyoruz. 2020 yılında 44 bin 900 dekar, 67 köy, bin 678 çiftçi ile pancar üretim sözleşmesi yapıldı. Bu yıl işlenecek pancar miktarı 220 bin tondur. Kuruluşundan bu yana rekor üretim gerçekleştirilecek" dedi.

`PANCAR HAYVANCILIĞI GELİŞTİRDİ´

Fabrikanın bölgenin istihdam ile pancar üretiminin yanı sıra hayvancılığı da geliştirdiğini kaydeden Gocuklu, "Hayvancılık bölgemizde önemlidir. Fabrikada üretimden arta kalan yaş pancar posası, küspe ve melas hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Melas besiciliğin yanı sıra kimya sanayinde, etil alkol yapımında, kozmetik, gübre ve gıda sanayinde kullanılmaktadır" diye konuştu. Gocuklu, ihtiyaçları olan yıllık 7 milyon 250 bin kilovatsaat elektriği de kendi imkanlarıyla ürettiklerini söyledi.

`TECRÜBEYLE ŞEKER ÜRETİYORUZ´

Yılların verdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile şeker ürettiklerini belirten Gocukoğlu, "Tarlalarda üreticilerden toplanan pancarlar, fabrikaya taşınıyor. Burada toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra silolara alınıp kanal vasıtasıyla üretime hazırlanan pancar, basınçlı suyla yıkanarak temizleniyor. Soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerden geçiriliyor. Son olarak yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-25 08:51:08



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