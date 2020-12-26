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AK Parti milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Van’ın taleplerini iletti

İHA

AK Parti milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Van’ın taleplerini iletti

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Gülaçar, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek Van’ın taleplerini ilettiler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının hemen akabinde bakanlık ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden AK Parti Van milletvekili Abdulahat Arvas, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürleri ile toplantıda buluşarak Van’ın talep ve sorunlarını dile getirdiler. Van hak ettiği hizmetler ile biran önce buluşmalıdır dediler. Van milletvekilleri Arvas ve Gülaçar yaptıkları açıklamada Van’ın Tarım ve Hayvancılıkta marka şehir olmaya aday bir il olduğunu belirterek Bakan Pakdemirli’ye sundukları dosyayı açıkladılar. Milletvekili Arvas ve Gülaçar, Van ilinin 2021 yılı yatırım programına alınması gereken içme suyu tesisleri, barajlar, göletler, yeraltı depolamaları, sulama tesisleri, dere ıslahları, arazi toplulaştırma, arıcılık, balıkçılık, ipek böcekçiliği, aromatik bitkilerin teşvik ve destekleme konusu, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü Kurulması, Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması, Araştırma Enstitülerinin kurulması, tarım ve hayvancılıkta teşvik ve desteklerin arttırılması, Hizmet binalarının bulunmadığı ilçelerde yeni hizmet binalarının yapılması ve DSİ kampüsünün bitirilmesi konularını Bakan Pakdemirli’ye sundukları dosyada detayları ile anlattılar.

“Barajlar, göletler”
Milletvekili Arvas ve Gülaçar, Bakan Pakdemirli’ye 2021 yılı programı kapsamına alınması gereken 15 baraj, 2 gölet, 20 sulama tesisi, 3 yeraltı depolamaları ile sulak ve verimli arazilerde tarım elverişli hale gelerek bölgemizde istihdam artacak, katma değer sağlanarak çiftçilerimiz üretimden lezzet alacaklar diyerek dosyanın detaylarını sundu. DSİ tarafından 2018 yılı yatırım programına teklif edilen fakat programa alınmayan projenin önümüzdeki yatırım programında değerlendirilmesi talebi ve DSİ Bölge Müdürlüğü uhdesinde devam eden Erciş Pay Sulama Projesi Toplulaştırma sorunları nedeni ile çok ağır ilerlemekte olduğunun altını çizerek biran önce kaynak sunulmasını Sayın Bakana ilettiler.

“Araştırma Enstitüleri”
Milletvekili Arvas ve Gülaçar Bakan, Van Gölü Havzası ile Zap havzasının bulunduğu bölgeye hayvan ve tıbbi aromatik bitkiler, bahçe kültürleri ve çayırmera yem bitkileri araştırma enstitüleri kurulması hususunu bir kez daha Bakana arz ettiler.

“Tarımsal sulamada kapalı boru sistemi”
Türkiye pazarının ihtiyacı olan tarım ürünlerinde büyük bir potansiyele sahip olan ilimizde elverişli topraklara rağmen sulama konusunda yaşanan sıkıntılar, çiftçilerimizi önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir diyen Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, “Çiftçilerimizin suya erişimini kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini arttırmak için imkanlar arttırılmalı ve tedbirleri en üst seviyeye çıkarmalıyız. Sulanacak arazilerde su dağıtımının kapalı boru iletim sistemi ile yapılması çözümü kolaylaştıracaktır diyerek sulama kanallarının kapalı sisteme dönüştürülmesi konusunu Bakan Pakdemirli’ye arz ettik1 dedi.

“Jeotermal”
Türkiye’de tarım sektörünün ekonomi ve istihdam içindeki payı küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ili konumundaki Van ilimiz için Jeotermal Seracılık OSB projesine ilimizin de dahil edilerek etüt çalışmalarının başlatılması ve mevcut Jeotermal potansiyelin projeye dayalı olarak, yatırım programına dahil edilmesi ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.

“TARSİM “
Zengin tarımsal potansiyel ile bölgenin cazibe merkezi olan Van ilimize Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğünün acilen kurulması gerektiğini dile getiren Milletvekilleri Arvas ve Gülaçar, TARSİM A.Ş ile daha güvenli Tarım ve Hayvancılık yapılacaktır dediler. Ayrıca ziraat odalarının talepleri doğrultusunda çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine birikmiş borçlarının uygun yapılandırma ile çözüme kavuşturulması gerektiği talebini Bakan Pakdemirli’ye ilettiklerini belittiler.

“Orman Bölge Müdürlüğü”
Milletvekili Arvas ve Gülaçar, Bakan Pakdemirli ile yaptıkları toplantıda Van gölü Havzasının zengin bir bitki örtüsüne sahip olmasına rağmen bölgemizdeki dağlar genel olarak ağaçsız, ormanlık alanlar yetersizdir. Bu haliyle Van ve Bölge İlleri maalesef bozkır görülmektedir. Van ve Bölge illerinin hak ettikleri yeşile ve ormana kavuşmaları için bir an önce Van’da Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması elzemdir dediler.

“Hizmet binaları ve personel eksikliği”
2011 Van depreminde binaları yıkılmış ve o tarihten itibaren prefabrik konteynerlerde hizmet sunan DSİ Bölge Müdürlüğünün yapımı devam eden yeni hizmet binalarının bir an önce bitirilerek hizmete açılması ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası bulunmayan ilçelerimize de en kısa sürede yeni hizmet binalarının yapılması ve eksik personel ihtiyacının tamamlanması hususu arz edildi.
Beraberlerinde götürdükleri dosyayı Sayın Bakana detaylarıyla arz eden Milletvekili Arvas ve Gülaçar, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlere Van adına teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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