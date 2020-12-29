Van’da ‘TÜBİTAK Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği çerçevesinde ‘TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı’ düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, TÜBİTAK Bölge Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tüysüz, ilçe milli eğitim müdürleri, TÜBİTAK’tan sorumlu ilçe şube müdürleri, TÜBİTAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi çalışanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van’ın bölgede ve Türkiye’de yüksek derecelerle TÜBİTAK’ta temsil edildiğini, bu başarının artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

TUBİTAK Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş ise 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TÜBİTAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Temsilcisi Serhat Aydın da, 2204C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve 4006 Bilim Fuarları ile ilgili sunum yaparak gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda, tüm ilçe milli eğitim müdürleri 4006 bilim fuarları, ortaokul ve lise proje yarışmaları ile ilgili olarak 20202021 hedeflerini belirledi.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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