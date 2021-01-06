Acil tıp uzmanı, eksi 10 derecede kar banyosu yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere düşmesine rağmen önce kar banyosu yapıyor ardından Van Gölü'ne girip, yüzüyor.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve Covid-19 hastalarıyla ilgilenen acil tıp uzmanı Dr. Tatlı, iş stresini atmak için her sabah spor yaptıktan sonra zaman zaman da Van Gölü'ne giriyor. Dr. Tatlı, kentte ocak ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceleri göstermesine rağmen önce kar banyosu yapıyor ardından da göle girerek, yüzüyor. Tatlı'yı buz gibi suda görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Dr. Tatlı, sabah saatlerinde spor yapıp, Van Gölü'nde yüzdükten sonra moral depoladığını, göl suyunun şifa kaynağı olduğunu ve hastanede kendisini bekleyen hastalara daha iyi hizmet verebildiğini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Van

2021-01-06 13:07:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.