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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO ile Halk Bank arasında protokol imzalandı

İHA

Van TSO ile Halk Bank arasında protokol imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Halk Bank arasında Paraf KOBİ Kredi Kartı Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı kapsamında Van'da da protokol yapıldı.
Tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcı firmaların ticari hayatlarını kolaylaştırarak esnek vade ve taksit imkânlarıyla güvenli ticaret sistemi ve tahsilat olanağı sağlayan protokol, Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek. Dün TOBB ile Halk Bank arasında yapılan protokol Van TSO ve Halk Bank Van Şubeleri tarafından da imzalandı. Gerçekleştirilen imza protokolüne; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Parin, Mehmet Değer, Eren Görsel Görmen ve Burak Gültepe ile Halk Bank Bölge Koordinatörü Tuncay Baytaşoğlu, Van Şube Müdürü Erhan Olcay, Kazım Karabekir Şube Müdürü Tahir Şimşek ve Tuşba Şube Müdürü Cengiz Barış katıldı.
Protokol töreninde konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yapılan protokolün Van TSO üyelerine hayırlı olmasını diledi. Takva, “Yapılan protokol kazankazan anlayışının bir örneğidir. Mal almak isteyen bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çeksenedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapabilecek. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılabiliyor. Satıcı da ‘bu kimdir’ diye endişe etmeden, malını güvenle satıp parasını bankadan tahsil edebilecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak. Sektör ayrımı olmaksızın, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcı konumdaki oda üyelerinin, güvenli biçimde ticaretlerini yapabilmelerinin önünü açan bu protokolün tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.
Paraf KOBİ Kredi Kartı ile ilgili bilgiler veren Halk Bank Bölge Koordinatörü Tuncay Baytaşoğlu ise “Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecektir” dedi.
Paraf KOBİ Kredi Kartının satıcı ve alıcı firmalar için sağladığı avantajlar ise şöyle açıklandı:
“Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek. Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak. Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak. POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak. Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek. Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak. Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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