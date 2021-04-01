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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

İHA

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Van’ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde aralıklı hafif yağmurlu olacağı belirtildi. Açıklamada, “Gece saatlerinde ise Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın genellikle doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinde güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 9, Muş’ta 11, Van ve Hakkari’de 13 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (4070 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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