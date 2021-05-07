(Özel haber) Van Gölü Havzası göçmen kuşlarla renklendi

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 234'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda kesin korunacak alan olarak ilan edilen göl ve sazlıklar, havaların ısınmasının ardından bölgeye gelen göçmen kuşlarla renklendi.

Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda uygulanan sıkı koruma tedbirleri, bu alanları kullanan başta Dikkuyruk olmak üzere çok sayıda türün sayılarında artış yaşanmasını sağladı. VanÖzalp karayolu üzerinde bulunan ve birçoğu nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kuşların yaşam alanı olan Erçek Gölü’nün su seviyesi havaların ısınması ve karların erimesiyle bu yıl geçen yıllara oranla hem erken hemde daha fazla yükseldi. Türkiye’de bulunan 450 kuş türünden yaklaşık 234’ünün yaşadığı Van’daki Erçek Gölü’nün su seviyesi bu yıl karların hızlı erimesiyle erken yükseldi. Kuş izleme kuleleri, telefon direkleri suların içinde kalırken, bu durumun en çok o bölgede yaşayan ve göçmen olarak gelen kuşlara yaradı. Havzada, aralarında nesli tükenmek üzere olan türlerinde bulunduğu 234 önemli türe ev sahipliği yapan Erciş Çelebibağ, Muradiye Bendimahi, Karasu Deltası, Akgöl, Erçek, Çaldıran Kaz Gölü, Hıdır Menteş Gölü, Van Kalesi Sulak Alanı, Gevaş Göründü, Dilkaya ve Reşadiye Sazlığı, sıkı denetimlerden yana bu yıl da büyük artış yaşıyor. Van Gölü’nün hemen doğusunda lavların yığılmasıyla oluşan, 99 kilometre karelik alanıyla havzadaki en büyük ikinci göl olan Erçek Gölü Havzası da koruma tedbirleriyle kuşlar için adeta özel alan haline geldi. Birçok kuş türünün, Asya ve Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli göç rotalarından biri olan Van Gölü Havzası, yılın her döneminde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen göl ve sulak alanları bünyesinde barındıran havzada yürütülen çalışmalar sonucu kuş popülasyonu her geçen gün artıyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün yaşam alanı olan havza, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarla insan hareketliliğinin azalması ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar sayesinde en canlı dönemini yaşıyor. Başta flamingo ve dikkuyruk olmak üzere bahri, uzun bacak, balıkçıl, elmabaş, kılıç gaga, halkalı cılıbıt, su tavuğu ve sakar meke gibi birçok kuş türünün sayısında artışın yaşandığı havza, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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