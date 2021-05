Topluma mal olmuş değerlerin isimleri Edremit’te yaşatılacak Edremit’te bir park ve iki yaşam merkezi yenilenerek isimleri değiştirildi

Van’ın Edremit Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile bir park ve iki yaşam merkezi yenilendikten sonra buralara Vani Köy, Mehmet Akif İnan ve Prof. Dr. Mithat Melen ismi verildi.

Edremit Belediyesi tarafından geçtiğimiz nisan ayı meclis toplantısından alınan kararla 3 yerin isminde değişikliğe gidildi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında ilçe sınırları içerisinde bulunan park ve yaşam merkezlerinin isim değişiklikleri görüşüldü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden devralınan Su Sporları Merkezi önündeki parkın isminin Vani Köy Parkı, MemurSen TOKİ’deki Aile Destek Merkezi’nin Mehmet Akif İnan ve Erdemkent TOKİ’deki Aile Destek Merkezi’nin ise Prof. Dr. Mithat Melen olarak değiştirilmesi karara sunuldu. Yaşam merkezleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden devralınan parkta gerekli tadilat ve onarımların yapılması akabinde isim değişiklikleri de oy çokluğu ile karara bağlandı.



“Vani Köy Parkı’nın tadilatı yapılarak hizmete açıldı”

İsim değişiklikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hayırlı olması temennisinde bulundu. Gebze Su Sporları Merkezi önündeki parkı uzun zamandır devralmak için uğraş verdiklerini ve sonunda devrini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Say, “Maalesef, parka zaman zaman art niyetli kişiler tarafından zarar veriliyordu. Bünyemizde olmadığı için çok fazla müdahil de olamıyorduk. Ama buna rağmen oranın düzenli bir şekilde temizliği başta olmak üzere birçok sorunu ile ilgileniyorduk. Parkı devralmamız ile birlikte gerekli tüm onarımlarını yaparak yeniden hizmete açtık” dedi.



“Topluma mal olmuş değerlerin isimlerini Edremit’te yaşatıyoruz”

Erdemkent ve MemurSen TOKİ’lerdeki yaşam merkezlerinin de mevcut isimlerinde değişikliğe gittiklerini sözlerine ekleyen Başkan Say, “Topluma mal olmuş insanların isimlerinin yaşatılması adına yaşam merkezlerimizin isimlerini değiştirdik. İki şahsiyetin de yaşamları boyunca yapmış oldukları hizmetlere karşın bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödemek istedik. Meclisimizde çıkan karar sonucunda MemurSen TOKİ’deki Aile Destek Merkezimizin ismini Eğitim BirSen ve MemurSen Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan ve Erdemkent TOKİ’deki Aile Destek Merkezimizin ismini ise eski Başbakanlardan merhum Ferit Melen’in oğlu merhum Prof. Dr. Mithat Melen olarak değiştirilmesi karara bağlandı. Rabbim ilçemize hayırlı uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.

