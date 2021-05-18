Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması heyecanlandırdı

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 15 aydır geçişlere kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı yeniden açıldı.

Van’ın Saray ilçesinde bulunan ve İran’da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020’de tedbir amaçlı kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı bugün itibariyle açıldı. Van’daki yetkililerin girişimleri sonucu Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yeniden açılması müjdesi ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gümrük kapısının tam kapanma sürecinin son bulacağı 17 Mayıs sonrası yeniden açılacağı haberleri sevinçle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları üzerine ise gümrük kapısı bugün itibariyle açıldı.



Turistlere PCR test şartı

Her yıl binlerce İranlı turistin kente giriş yaptığı kapının açılması Van halkını ve iş dünyasını heyecanlandırırken, gelen turistler için ise bir dizi önlem de alındı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Son 72 saatte alınan PCR negatif test sonucu ile İran vatandaşları giriş yapabilecektir. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.



Ulaşım sorunu ortadan kalkıyor

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesinin İranlı turistlere hizmet vermesi amacıyla filosuna kattığı 4 yeni otobüs de seferlerine başladı. 50+1 yolcu taşıma kapasiteli otobüsler, Van kent merkeziSaray Kapıköy ile Saray KapıköyVan merkez arasında 2 saatte bir karşılıklı olarak gidiş geliş yapacak.

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