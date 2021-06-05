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Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete başladı

İHA

Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete başladı

Van’ın Erciş ilçesinde, bir yıldır kapalı olan Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Derneğin açılış programına AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdulhadi Kaya, kurum amirleri, STK temsilcileri, engelliler ve vatandaşlar katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bedensel engelli Selma Yıldırım’ın hem çalıp hem söylemesi, duygulu anlar yaşattı. Daha önce zaman geçirebilecekleri bir yerin olmadığını belirten Kazım Karabekir Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Selma Yıldırım ile Erciş Devlet Hastanesi’nde çalışan bedensel engelli Gizem Çelik derneğin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederken; Dernek başkanı Abdulhadi Kaya ise Erciş'te yaklaşık 3 bin 700 engellinin olduğunu dile getirerek ,”Engellilerin bir sıkıntısı olduğunda elimizden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Selma kardeşimiz bir engelli olarak bütün engelleri yenip sahnelerde çalıp söylüyor. Ben de bir halk ozanı olarak sahne alıyorum. İnşallah bu hastalık bir an evvel biter, bizler tekrar sahnelere çıkarız” dedi.

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