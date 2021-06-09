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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van’da ağırlandı

İHA

Türkiye’nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van’da ağırlandı

İçişleri Bakanlığının ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun ‘Hepimiz birlikte Türkiye için görevdeyiz’ sloganıyla başlattığı “Türkiye Muhtarları El Ele” projesi kapsamında Van’a gelen muhtarlar, Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik tarafından ağırlandı.
İçişleri Bakanlığının ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun ‘Hepimiz birlikte Türkiye için görevdeyiz’ sloganıyla başlattığı “Türkiye Muhtarları El Ele” projesinin ikinci ayağı Van’da hayata geçirildi. Türkiye’nin Batı illerinden 120 muhtar örgütü yöneticisinin davetli olduğu buluşma, 911 Haziran tarihlerinde Van Muhtarlar Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlki Samsun’da düzenlenen projenin amacı, batıdaki muhtarları doğuyla, doğudaki muhtarları batıyla kaynaştırmak olduğunu ifade eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Van Gürpınar Muhtarlar Derneği Başkanı Azat Erdemir, “Batıdaki muhtarın doğudaki muhtardan farkı olmadığı gibi, doğudaki muhtarın da batıdaki muhtardan bir farkı yoktur” dedi.
Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 150 muhtarın Van’a geleceğini belirten Erdemir, “3 gün boyunca Van’dayız. Van’ın tarihi ve turistik yerlerini gezeceğiz. Bir iki toplantı gerçekleştirdikten sonra inşallah cuma günü de misafirlerimizi uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Ankara Çankaya Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç Çelik ise ilkini Samsun’da yaptıkları projenin ikincisini Van’da gerçekleştireceklerini dile getirerek, “150 kişinin katılım sağlayacağı projenin amacı, batı ile doğuyu, doğu ile batıyı kaynaştırmaktır. 3 gün buyunca Van’ın bütün kültürel güzelliklerini göreceğiz. Şimdi de Edremit ilçesinin Mülk Mahallesi’ndeyiz. Muhtar Alaattin Beyin buranın fenomeni olduğunu yeni öğrendim. Çok memnun olduk. Van’a bayıldım. Burası muhteşem bir yer. Van, kesinlikle huzur şehri. Daha uçaktan iner inmez ne kadar sakin bir il olduğunu gördüm. Herkesin Van’ı mutlaka görmesi gerekiyor” dedi.
Samsun’dan gelen Muhtar Mustafa Öztürk de, Van’ı umduğumdan daha gelişmiş bulduğunu aktararak, “Sahili, otelleri, eğlence merkezleri ile Van, Samsun’u andırıyor. Ne yazık ki batıda biz kafamızı kuma gömdük. Doğuda bulunan arkadaşlarımızı haksız yere yargılıyorduk. Halbuki doğunun korkunç bir misafirperverliği var. Özellikle siyasetçilerin bu anlamda devreye girmesi lazım. Yapacağımız toplantılarda bunu dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.
İzmir Konak ilçesinden gelen Sümer Mahalle Muhtarı Ayşe Taylan da, “Türkiye’deki en büyük aileyiz. 50 bin kişilik bir aileyiz. Biz ailemizle birlikte olmak istedik ve bu anlamda devletimizden bir proje yapmasını talep ettik. Şu anda o projeyi gerçekleştiriyoruz. Burada ailemin bir parçasını tanımakla çok mutlu oldum. Öyle güzel kaynaştılar ki muhtarlar, sanki 40 yıllık akraba gibiymişiz” diye konuştu.
Van’ın Gevaş Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Çalımlı da, proje kapsamında gelen muhtarlara Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdireceklerini belirtirken, İpekyolu Cevdetpaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Koçak ise gittikleri yerlerde Van’ın güzelliklerini anlattıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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