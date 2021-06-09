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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı

İHA

Çatak Belediyesi sporcuları milli takım seçimlerine uğurlandı

– Van’ın Çatak Belediyespor Kulübü Rafting Takımı sporcuları, bu hafta sonu Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılacak milli takım seçmeleri için yola çıktı.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, milli takım seçmeleri öncesi antrenör ve sporcuları makamında ağırlayarak moral ve motivasyon verdi. Burada konuşan Başkan Şeylan, “Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Belediye olarak maddi ve manevi elimizdeki imkanları seferber ettik. Sizinle gurur duyuyorum. Yurt içinde katıldığınız tüm yarışmalarda ilçemize kupa ile döndünüz, sıra yurt dışında. Milli takım seçmelerinde de başarı elde edip ayyıldızlı formayı giyip ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır” dedi.
Çatak Belediyespor Rafting Takımı Antrenörü Süleyman Bayat ise
“Millî takım seçmelerinde başarı elde etmek için sporcularımız yaz kış çalışmalarına devam etti. Belediye başkanımızın bizlere verdiği destek sayesinde birçok yarışmada başarı elde ettik. Başkanımızın vermiş olduğu desteği boşa çıkarmamak için inşallah sporcularımız milli takıma seçilerek uluslararası yarışmalarda ilçemizin adını duyuracağız” ifadelerini kullandı.
Daha sonra sporcular Rize’ye uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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