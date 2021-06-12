VASKİ’den su kesintisi duyurusu

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesine bağlı bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü tarafından Van Erciş Morgedik Barajında; Morgedik HES Projesi 1. Kademesinin etek santrali binası inşaatı ve dipsavak elektromekanik techizat bakımonarım çalışmaları devam etmektedir. DSİ tarafından yapılacak bakımonarım çalışmaları kapsamında; santral binası inşaat işlerinin tamamlanması, elektromekanik techizat montajlarının yapılması, dipsavak elektromekanik techizat bakımonarım çalışmalarının sonuçlandırılabilmesi için su kesintisi yapılması zaruriyet arz etmektedir. DSİ tarafından yapılacak bakımonarım çalışmaları kapsamında; 14 Haziran 2021 (Pazartesi) tarihi saat 07.00'de başlayıp, 17 Haziran 2021 (Perşembe) tarihi saat 07.00'de bitmek üzere 72 saat süre ile Morgedik Barajı dipsavağından su kesintisi yapılacaktır. Yapılacak çalışmadan; Adnan Menderes (Yukarı TOKİ), Kocapınar, Çelebibağı, Beyazit (Solaha Semti) ve Sahilkent Mahallesi'nin bir kısmı su kesintisinden etkilenecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve bakımonarım çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecek olup vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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