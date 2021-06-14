Kontrolden çıkan otomobil Botan Çayı’na uçtu: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil Botan Çayı’na uçtu: 2 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil Botan Çayı’na uçtu: 2 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Botan Çayı’na uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Alacayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SV 492 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine Botan Çayı’na uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yaralı Recep ve Emrullah Eraslan isimli şahıslar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Çatak Grup Amirliği ekipleri, otomobilin LPG’li olması nedeniyle gerekli önlemleri alınken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sabırlı’dan Jandarma Teşkilatı’nın 182'inci kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan Jandarma Teşkilatı’nın 182'inci ...
Van Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi uzaktan kumandalı can simidiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi uzaktan ...
Van’da boğulmak üzere olan 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Van’da boğulmak üzere olan 4 kişi kurtarıldı
Van'da 'Rexo' ve 'Magnum'lu aramada 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 'Rexo' ve 'Magnum'lu aramada 306 kilo 845 gram ...
Van’da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi Kavun yüklü kamyonetin tavanındaki eroin ‘Rexo’nun hassas burnuna takıldı
YEREL HABERLER Van’da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi Kavun ...
Vali Bilmez’den Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş ...
Tuşba'nın sahilleri atlı birliklere emanet
YEREL HABERLER Tuşba'nın sahilleri atlı birliklere emanet
Düğün öncesi inci kefali göçünü izlediler
YEREL HABERLER Düğün öncesi inci kefali göçünü izlediler
Van’da meyve suyu paketi içerisinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da meyve suyu paketi içerisinde 50 gram ...
Çaldıran’da tarımsal arazilerde stabilize yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da tarımsal arazilerde stabilize yol ...
Vanlı çocukların tiyatro sevinci
YEREL HABERLER Vanlı çocukların tiyatro sevinci
VASKİ’den su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den su kesintisi duyurusu
Van İl Emniyet Müdürü Aydın basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER Van İl Emniyet Müdürü Aydın basınla bir araya geldi
Müzik sevgisi engel tanımıyor
YEREL HABERLER Müzik sevgisi engel tanımıyor
Rektör Şevli ‘Gül Bahçesi’ni gezdi
YEREL HABERLER Rektör Şevli ‘Gül Bahçesi’ni gezdi
Van’da trafik kazası; 3 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 3 yaralı
Ataması gerçekleşen hakim ve savcılara plaket
YEREL HABERLER Ataması gerçekleşen hakim ve savcılara plaket