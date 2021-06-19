Başkan Akman’ın ‘Babalar Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin simgesi olan babaların ’20 Haziran Babalar Günü’nü kutladı.

‘Babalar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, toplumun temel taşı olan ailenin oluşmasında babalara büyük görevler düştüğünü söyledi. Babanın, ailede merkezi bir konuma sahip olduğunu dile getiren Başkan Akman, mesajında; “Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi ve saygı gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Toplumumuzda baba evin direği, ailenin dayanak noktasıdır. Çocukların hayata hazırlanmasında, sosyalleşmesinde önemli yer tutan baba; çocuk açısından himaye eden, kuşatan, güven veren bir unsurdur” dedi.

Babaların, yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve şefkati evlatlarından hiçbir zaman esirgemediği için evlatları tarafından daima örnek alındığını da vurgulayan Başkan Akman, mesajının devamında ise “Bizlerle sevinen, bizlerle üzülen ve bizleri mutlu gördükçe mutlu olan babalarımızı sadece ‘Babalar Günü’nde değil, bizlere ihtiyaç duydukları her dönemde destek olmalı, bizler için ne kadar değerli olduklarını daima kendilerine hissettirmeliyiz. Hayatı boyunca kendisini ailesine adayan, karşılıksız sevginin simgesi olan ve bize her zaman doğruyu gösteren, yaşam ormanlarımızın ulu çınarları tüm babaların ve baba adaylarının ‘Babalar Günü’nü tebrik eder, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu yarınlar dilerim” ifadelerini kullandı.

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