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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinden öğrencilere kitabı seti

İHA

Tuşba Belediyesinden öğrencilere kitabı seti

Van’ın Tuşba Belediyesi, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla 57 mahallede bulunan ilkokullarda eğitim gören 2 bin 700 öğrenciye ‘Kitap Seti’ hediye etti.
Adıgüzel Mahallesi’nde bulunan Nadide İnan İlkokulunda düzenlenen kitap dağıtım törenine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Tuşba Belediyesi meclis üyeleri Mahmut Ekinci ve Murat Dargın ile Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, okul öğretmenleri, öğrenci ve veliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden korona virüs salgını nedeniyle alışık olmadıkları uzakta eğitim sistemi ile tanıştıklarını kaydetti. İlk etapta öğretmen ve öğrencilerin bazı zorluklarla karşılaşmalarına rağmen alınan tedbirlerle kısa sürede yeni tanıştıkları bu eğitim sistemine uyum sağlandığını dile getiren Başkan Akman, “Sevgili öğrenciler, gezip oynamak en doğal hakkınız. Çünkü sağlığınız için pandemi döneminde zamanınızın önemli bir bölümünü evde geçirmek zorunda kaldınız. Elbette bunun telafisini arkadaşlarınız ile oynayarak gidereceksiniz” dedi.
Öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak bol bol kitap okumalarını isteyen Başkan Akman, okumanın her şeyin anahtarı olduğunu belirterek, “Yaşanan korona virüs salgını nedeniyle çok zorlu süreçlerden geçtiniz. Uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kaldınız. İşte bunun için bugün Tuşba Belediyesi olarak sizlerin istifade edebileceğiniz ‘Kitap Seti’ dağıtıyoruz. Bu kitapları okuyarak eksik olduğunuz konuları tamamlayın” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen törende bir konuşma yapan Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ise 1,5 yılı aşkın bir süredir devam eden korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi. Kaymakam Duman, “Yaşanan pandemi her alanda olduğu gibi maalesef eğitim sistemimizi de olumsuz etkiledi. Aylarca okullarımız kapalı kaldı ve uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimiz sağ olsun uzaktan eğitimde sizler sınıftaymışınız gibi eğitim verdiler ve büyük oranda da başarılı oldular. Birinci sınıf öğrencilerimiz neredeyse okuldaki gibi okumaya geçtiler. Ama bunu telafi etmemiz lazım. Bu eksikliği gidermemiz lazım. Bunun için de yazın biraz daha fazla ders çalışacağız. Eskiden yaz olduğu zaman tatil edip, dinleniyorduk. Ama bu defa hem dinleneceğiz hem de derslerimizin tekrarını yapacağız. Bu açığı biz hep beraber kapatacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Buraya katılan, buraya gelen ve özellikle de zorlu süreçte ellerinden gelenin fazlasını yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyor” dedi
Yapılan konuşmaların ardında Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve beraberindekiler, öğrencilere kitap seti dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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