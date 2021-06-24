Van'daki kuraklık çiftçileri endişelendiriyor



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Değirmi Göleti, son yılların en düşük seviyesine indi. Balık tutulan ve birkaç köyün tarımsal sulamasını karşılayan göletin suyu, büyük ölçüde azaldı. Halk, kuraklığın belirgin hissedildiğini belirtirken, Tuşba Ziraat Odası ise bölgede yaşanan kuraklık ile ilgili rapor hazırladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık ve sıcaklık raporuna göre, Doğu Anadolu'nun da bulunduğu bazı bölgelerde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık olduğu görülürken, yağışlarda ise 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70 azalma gerçekleşti. Van'da da bu kuraklığın etkileri görülürken, merkeze 80 kilometre uzaklıktaki Saray ilçesi Dolutaş Mahallesi´nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Değirmi Göleti, son yılların en düşük seviyesine indi. Önceki yıllarda 8 milyon metreküp su barındıran gölet, 4 milyon metreküp kaldı.

Kışın kar yağışının önceki yıllara göre çok düşük olduğu, ilkbahar aylarında ise yağışların yok denecek kadar az olduğunu belirten bölge halkı ise endişelendiklerini söyledi. İlçede yaşayan Yüksel Öztürk, sulama amaçlı 1975 yılında yapılan gölette bu seviye düşüklüğünü çok nadir gördüklerini söyledi. Öztürk, "Bu yıl doğru düzgün kar yağışı olmadı, ilkbaharda da yağmur yağmadı. Gölet, kış ve ilkbahardaki yağışlarla doluyordu ama bu yıl yağış olmadığı için gölet de dolmadı. Haziran ayında hasılat zamanı bu gölet bu kadar çekildi. Normalde bu ay sulama ayıdır. Vatandaşlar da şu an endişeli. Bu gölette her çeşit balık vardı. Vatandaşlar bu göletin etrafında balık tutarlardı. Şimdi o da yok" diye konuştu.

İrfan Dumanlı ise bu yıl bölgede yaşanan kuraklık için çok endişeli olduklarını belirterek, "Bu gölet bitmek üzere. Göletin içindeki balıklar da bitti. Eskiden çok yağış vardı ve bazen sulamaya bile gerek kalmıyordu ama şimdi öyle değil. Birkaç defa sulama olursa gölet biter zaten" dedi.

KURAKLIK RAPORU HAZIRLANDI

Van'ın Tuşba Ziraat Odası Genel Sekreteri Tayfur Kartal ise bölgedeki kuraklıkla ilgili rapor hazırladıklarını söyledi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde olduğu gibi Van'da da kuraklık yaşandığını belirten Kartal, "Kar ve yağmur bu yıl istenildiği kadar olmadı. Bu yağışlardan beslenen akarsular, göletlerin suyu azaldı ve sıkıntı yaşanıyor. Özellikle yaylalarımız, mera alanlarımız kar yağmayışından şu anda kurumuş durumda. Buna paralel olarak hayvancılığımız da zor duruma düştü. Bizim için önemli olan nisan ve mayıs yağmurlarıdır. Bu yıl o yağışlar da olmadı. O yüzden ilimizde yüzde 70'lere varan kuraklık yaşanmaktadır. Özellikle yem bitkileri ve arpa buğdaylarda çok sıkıntılarımız var ve verim kaybı çok fazla. Baraj ve göletlerimizde de su olmadığı için çok fazla sulama yapılamadı. Van ve ilçelerinde ziraat odaları olarak rapor hazırladık. Türkiye Ziraat Odaları Genel Merkezi'mize ilettik. Bu yıl yaşanan kuraklık çiftçilerimizi çok zor durumda bıraktı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-06-24 15:28:03



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