Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı saat 16:59'da meydana gelirken depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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